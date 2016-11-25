Беларусь снова решила повысить тариф на транзит российской нефти

Беларусь намерена повысить цену на транзит российской нефти с 1 января 2017 года на 20,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одном из нефтетранспортных предприятий РБ.

"Соответствующие уведомления в "Транснефть" направили "Гобемльтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба", - сказал он.

Беларусь и Россия никак не могут решить вопрос цены газа, так и поставок нефти. Недавний визит президента РБ в Москву не решил проблемы.

Читайте такжеБеларусь переходит на азербайджанскую нефть из-за недопоставок из РФРазногласия сторон идут с начала года. Тогда премьер-министр РБ Андрей Кобяков заявил, что тысяча кубометров энергоносителя должна стоить 80 долларов, а не 132 доллара (действующая цена). Долг за поставленный российский газ за первое полугодие составляет более 270 миллионов долларов.

Россия сразу заявила, что сократит поставки нефти до конца года на 5 млн тонн (по договору на 2016-2024 гг. РФ должна поставлять 24 млн тонн ежегодно). Беларусь в октябре подняла тариф на транзит российской нефти в 1,5 раза, но потом его отменила.

Аналитики считают, что уменьшение поставок нефти в указанных объемах может привести к недополучению белорусским бюджетом сотен миллионов долларов и к ускорению темпов падения ВВП.

Президент РБ Александр Лукашенко подчеркнул: «Мы телепаемся (иначе не скажешь) и уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти. Мы это воспринимаем как давление, но давления я не потерплю, и белорусы тоже».

Президент добавил, что поручил правительству оптимизировать участие страны в интеграционных пространствах на постсоветском пространстве.

В октябре премьеры двух стран Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков по телефону подтвердили договоренности вице-премьеров, согласно которым цена на поставку российского газа до РБ остается прежней, однако, по словам белорусской стороны, Россия применит «механизм межбюджетной компенсации», чтобы снизить фактически оплачиваемую Минском сумму.

Эксперты полагают, что текущая договоренность просуществует недолго. Во-первых, если РФ пойдет на либерализацию внутренних цен на газ, то потребуются новые переговоры. Во-вторых, контракт «Газпрома» на поставку газа Беларуси истекает после 2017 года, то есть нынешняя договоренность — почти наверняка только на следующий год.