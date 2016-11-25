Южно-Украинская АЭС отключила от сети второй энергоблок для проведения ремонта

Южно-Украинская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от сети энергоблок №2 для проведения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью 91 день.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"24 ноября энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью 91 день", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время ремонтной компании планируется провести средний ремонт реактора и загрузку в активную зону ядерного топлива производства американско-японской компании Westinghouse, вывезти отработанное топливо, а также провести ремонт циркуляционных насосов, парогенератора и турбогенератора, трансформаторов и другого оборудования.

"Энергоблоки №1 и №3 Южно-Украинской АЭС работают без замечаний в заданном режиме", - также сообщает пресс-служба.

По информации "Энергоатома", радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышали установленных допустимых значений.

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Как сообщал УНИАН, в марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле прошлого года ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

По словам главы Госатомрегулирования Сергея Божко, в 2018 году энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС будет полностью загружен топливом Wesinghouse.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).