600 тысяч жителей Луганщины могут на Рождество остаться без электричества и отопления - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Существует вероятность, что 600 тысяч человек в Луганской области, по обе стороны линии соприкосновения, будут встречать праздники без электричества или отопления", - сказал Хуг и добавил, что их электричество и отопление "зависят от кого-то, кто оплачивает счета за электричество, которое используется водонасосными станциями".

По его словам, счета последние два месяца уплачивались Международным комитетом Красного Креста.

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"Если не будет немедленного вмешательства компетентных органов, поставки воды для генерирования электричества, которое подает электричество в их дома, и что необходимо для системы отопления, которая поддерживает температуру в их домах, просто прекратится", - отметил представитель СММ ОБСЕ.

Так, Хуг констатировал, что 600 тысяч человек сталкиваются с угрозой "встретить Рождество в полной темноте и стуже".