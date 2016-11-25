Украинский газ поставляют в Крым с момента его оккупации и до последнего времени - СМИ

Поставки украинского природного газа на территорию АР Крым осуществлялись с момента оккупации полуострова в 2014 году и до последнего времени.

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Об этом "ЭП" сообщил источник в "Черноморнафтогаз" (Симферополь).

С его слов, речь идет о транспортировке ресурса, добываемого на месторождении Стрелковое (Арабатская стрелка, Херсонской обл.). Последние два года его поставка осуществлялась по трубопроводу, соединяющему Стрелковое с месторождением Джанкойское (АР Крым).

На месторождение Стрелковое запитано несколько населенных пунктов, самым крупным из которых является Геническ. По данным источника "ЭП", избыток, который остается после удовлетворения их потребностей, передается на полуостров и закладывается в Глебовское подземное хранилище.

По его данным, изредка газ поднимается из "Глебовки" и передается в обратном направлении - на Арабатскую стрелку. Эти поставки осуществляются реже – только в пиковый (зимний) период спроса на газ в Геническе.

Поставщиком газа с украинской стороны на АР Крым является ЧАО "Пласт", которое контролируется бывшим депутатом ВР Александром Онищенко.

Поставщиком со стороны оккупированного Крыма – "Черноморнафтогаз", захваченное Россией украинское предприятие государственной собственности.

По данным "ЭП", в период оккупации (весной 2014 г.) "Пласт" и "Черноморнафтогаз" подписали договор о совместной деятельности №272-14, на основании которого они по сегодняшний день ведут разработку упомянутого Стрелкового (Херсонская обл.) и Архангельского (Крым) месторождений.

В течение календарного года объемы перетоков украинского газа на территорию захваченной АР Крым существенно отличаются. В направлении полуострова они составляют от 35 тыс. куб м газа/сутки (в летний период) до 2 тыс. куб м/сутки (в теплый отопительный сезон).

По данным ПАО "Укртрансгаз", в настоящее время суточное потребление газа Геническом составляет 31,2 тыс куб м, а местная добыча на Арабатской стрелке продуцирует 33,6 тыс. кубометров голубого топлива.

Летом 2014 года Верховная Рада приняла Закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях ведения экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины", которым фактически было заблокировано товарное сообщение между материковой частью страны и оккупированной автономией.

Вечером 12 ноября российские СМИ сообщили, что город Геническ и Генический район Херсонской области начали получать газ из оккупированного Крыма.

Однако председатель Генической райгосадминистрации Александр Воробьев заявил, что до города не поступает "крымский" газ.