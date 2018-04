Коболев напомнил о символической дате: Украина ровно год не покупает газ у России

Сегодня, 25 ноября, исполнился ровно год, как Украина не закупает газ в России. Об этом напомнил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

Читайте такжеУкраина заключила договоры уже с тремя европейскими компаниями на поставку и хранение газа

«Сегодня прошел первый год в истории независимой Украины, в течение которого мы не купили ни одного кубического метра газа в РФ. Событие еще символическое не только для украинского, но и для европейского рынка газа, поскольку многие наши зарубежных партнеров еще два года назад считали это невозможным», - написал в Facebook Коболев.

По словам Коболева, это уже история, а его сейчас больше интересует будущее. «А для будущего это событие является важным доказательством одного из главных принципов, которым руководствуется наша команда: if there is a will, there is a way», - добавил он.

«Год без российского газа удалось прожить за счет организованных альтернативных маршрутов поставок газа в Украину из Европы. Первые работы были начаты еще в 2009 году, после очередного кризиса во взаимоотношениях с РФ. Далее год за годом были проведены более сотни встреч с европейскими партнерами, и первый реверсный маршрут заработал в ноябре 2012 года. Поэтому у нас двойной праздник - четыре года со дня поступления первых молекул газа из Европы и один год газовой независимости от России», - прокомментировала данное событие пресс-служба компании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз»

Год среди поставщиков «Нафтогаза» отсутствует ПАО «Газпром». Это вызвано отказом российского монополиста от подписания дополнительного соглашения, которое, в частности, предусматривает, что оплаченные средства используются только для оплаты новых поставок газа и только через контролируемые Украиной пункты входа. Также дополнительное соглашение отменяет действие принципа take-or-pay («бери-или-плати») в период его действия и устанавливает гибкий график заявок и оплаты газа.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

Также, по данным Государственной службы статистики, в 2015 году Украина импортировала 16,4 млрд куб. м газа, что на 15,8% меньше, чем в 2014 году.

«Нафтогаз» в третьем квартале текущего года закупал газ у европейских поставщиков в среднем по 187 долл. за тысячу кубометров.