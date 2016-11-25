ЕК предлагает провести газовые переговоры с Россией: "Нафтогаз" поддержал предложение

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» поддерживает предложение вице-президента Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича о проведении трехсторонних переговоров с участием «Нафтогаза», Еврокомиссии и России, в ходе которых планируется обсудить вопросы транзита газа через территорию Украины и условия возможного возобновления импорта «голубого» топлива из России.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Мы поддерживаем предложение господина Шефчовича провести трехстороннюю встречу в Брюсселе в удобное для сторон время», - говорится в сообщении.

Комментируя вопросы транзита российского газа через территорию Украины, "Нафтогаз" заявил, что является крупнейшим транзитером российского газа европейским потребителям и обеспечивает высокое качество доставки «голубого» топлива европейским потребителям.

«Мы обеспечиваем наиболее высокое качество этой работы, несмотря на неоднократные нарушения контракта со стороны «Газпрома». Украина стремится к полноценной интеграции с газовым рынком ЕС, поэтому бесперебойный транзит является нашим приоритетом», - сообщает пресс-служба.

В «Нафтогазе» заверили, что в вопросе импорта газа для украинского рынка компания руководствуется двумя критериями: цена и надежность.

«Негибкость российских коллег по этим критериям привела к тому, что их предложение не является конкурентным в течение года. Если «Газпром» стремится вернуться в круг наших поставщиков, мы готовы обсудить приемлемые для этого условия», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина намерена сохранить и уверенно отстаивать статус государства – ключевого транзитера российского газа в Европу. Также он сообщил, что на 25 ноября был запланирован визит Шефчовича в Москву для обсуждения вопросов транзита российского газа в Европу.

Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2015 год увеличился по сравнению с 2014 годом на 8% - до 67,1 млрд куб м. По итогам 2016 года компания-оператор газотранспортной системы Украины ожидает, что объем транзита достигнет 80 млрд куб. м. За январь-октябрь 2016 года транзит газа вырос на 20% – до 65,3 млрд куб. м.

По информации «Нафтогаза», 25 ноября 2016 года исполняется ровно год (365 дней), как Украина не закупает газ в России.