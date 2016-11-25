Противоречивое решение: Киев обсудит с ЕС доступ "Газпрома" к газопроводу в обход Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

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"Достигнута договоренность еще раз сесть и в формате консультаций с участием Европейской комиссии провести анализ того, что произошло", – сказал Елисеев.

Он также отметил, что в минувший понедельник вопрос о расширении использования «Газпромом» трубопровода OPAL был поднят во время телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Было договорено, что она (Меркель – УНИАН) еще раз посмотрит на этот вопрос… На ее запрос, мы передали соответствующую аргументацию, почему этот проект является противоречивым и затрагивает в негативном смысле интересы Украины", – сказал Елисеев.

"Параллельно наша экспертная делегация, в частности, руководитель «Нафтогаза Украины» проводит консультации с партнерами, в том числе с нашими соседними странами, чтобы сформировать единомышленников, команду стран, которые смогут совместно с нами поставить этот вопрос уже в юридическую плоскость, если он не будет решен нормальным политическим способом", - сказал Елисеев.

Он отметил, что на сегодня позиция Украины в этом вопросе является бескомпромиссной.

"Мы не намерены уступать нашим национальным интересам. Если мы не получим адекватных аргументов со стороны Европейской комиссии, мы будем двигаться дальше, но цивилизованным путем", - сказал Елисеев.

По его словам, необходимо решить этот вопрос по-партнерски, чтобы не входить в противоречие с положениями Соглашения об ассоциации и Соглашением об энергетическом сообществе.

Как сообщал УНИАН, 27 октября на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович сказал, что решение Европейской комиссии о предоставлении доступа российскому "Газпрому" к дополнительным мощностям газопровода OPAL будет принято до 31 октября, подчеркнув при этом, что продолжение транспортировки газа через Украину после 2019 года остается стратегическим приоритетом для ЕС.

По словам представителей ЕК, объемы газа, которые будут доступны для поставки через OPAL для других компаний, составят 7,6-10 млрд куб. м

Ранее «Нафтогаз Украины» сообщал, что решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" доступа к 30% мощностей газопровода OPAL, дающее возможность объединить мощности "Северного потока" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям нашей страны как одного из ключевых транзитеров газа в Европу в размере не менее 290-320 млн долл. в год, а транзит сократится на 10-11 млрд кубометров топлива в год.

Справка УНИАН. Немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода «Северный поток-1», который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая длина газопровода составляет 470 км, а мощность – 36,5 млрд кубометров газа в год.