Россия хочет продать Украине до 4 миллиардов кубов газа

Глава Минэнерго России Александр Новак в пятницу провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии по энергетическим вопросам Марошем Шефчовичем в Москве, где они обсудили возможность поставок этой зимой 1,5-4 млрд кубических метров российского газа в Украину.

Читайте такжеЕК предлагает провести газовые переговоры с Россией: "Нафтогаз" поддержал предложение

"Мы обсуждаем возможность поставок от 1,5 до 4 миллиардов кубических метров газа. Я хочу подчеркнуть, что эти поставки будут осуществляться в строгом соответствии с действующим контрактом", - ответил министр энергетики РФ на вопрос о том, какие объемы газа можно поставить Украине, сообщает Прайм.

Новак подчеркнул, что поставки российского газа Киеву будут осуществляться после предоплаты.

Напомним, Украина уже 365 дней не покупает природный газ у российского газового монополиста «Газпром».

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». Это вызвано отказом российского монополиста от подписания дополнительного соглашения, которое, в частности, предусматривает, что оплаченные средства используются только для оплаты новых поставок газа и только через контролируемые Украиной пункты входа. Также дополнительное соглашение отменяет действие принципа take-or-pay («бери-или-плати») в период его действия и устанавливает гибкий график заявок и оплаты газа.

В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.