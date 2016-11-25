Встреча производителей нефти не состоится из-за отказа участвовать в ней Саудовской Аравии – СМИ

Встреча представителей ОПЕК с не входящими в картель странами, которая была запланирована на понедельник, не состоится из-за отказа участвовать в ней Саудовской Аравии, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

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Ранее в пятницу газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия не примет участие во встрече с не входящими в ОПЕК странами, которая запланирована на понедельник. Королевство, по сообщению источника, считает, что это бессмысленно, пока члены картеля сами еще не достигли соглашения между собой, и вообще сомневается в необходимости проведения такой встречи, передает Прайм.

В конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на встрече ОПЕК 30 ноября в Вене. Картель рассчитывает на присоединение к заморозке и ряда других стран, прежде всего России.

При этом, по сообщению Bloomberg, в понедельник состоится совещание, на котором будет присутствовать ряд представителей ОПЕК, поскольку, как ожидается, некоторые министры начнут прибывать в Вену в воскресенье. Министры из Саудовской Аравии и Ирана приедут только во вторник. Это оставит участникам встречи время для переговоров перед формальным началом совещания утром в среду.

Кроме того, министр энергетики Алжира встретится в субботу в Тегеране с представителями Ирана для обсуждения участия исламской республики в ограничении добычи, а Ирак подтвердил свое участие в сокращении добычи, не уточнив с какого базового уровня, передает агентство со ссылкой на источники.