В оккупированном Крыму может не хватить мощности дизельных генераторов

При проверке в Крыму местные "власти" выяснил, что 134 установки отсутствуют или неработоспособны. Об этом сообщил глава правления "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы России) Борис Аюев, передают "Крымские новости".

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Он уточнил, что 383 установки – это те, что выделены для обеспечения электроснабжения при нормальном, а не аварийном режиме работы.

Аюев заявил, что в случае аварийных ситуаций будут задействованы более двух тысяч установок и резервных источников питания.

В сентябре "власти" Севастополя обещали, что город не будет страдать зимой от нехватки электроэнергии.

Напомним, сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».