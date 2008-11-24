«Газпром» без контрактов прекратит поставки газа Украине

В «Газпроме» заявляют, что в случае неподписания до конца текущего года договора с Украиной на 2009 год будут вынуждены прекратить поставки газа с 1 января.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом 22 ноября в прямом эфире телеканала «Вести» заявил пресс-секретарь председателя правления ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ.

«Мы бы хотели избежать такого развития событий – у нас есть время, чтобы успеть за оставшиеся дни до Нового года обо всем договориться, но, как вы прекрасно понимаете, поставлять газ без контракта мы не можем», - сказал он.

С.КУПРИЯНОВ отметил, что если условия меморандума о постепенном переходе на рыночные цены до 2011 года не будут выполнены, то рыночная цена для Украины сложится с 1 января 2009 года на уровне 400 дол. за тысячу кубометров.

«Меморандумом предусмотрен постепенный переход на рыночное ценнообразование в 2009-2010 годах, и если условия меморандума будут выполнены, можно будет говорить о других условиях», - подчеркнул он.

При этом С.КУПРИЯНОВ напомнил, что для выполнения условий меморандума Украине необходимо рассчитаться за уже поставленный газ.

Отвечая на вопрос, какой может быть цена газа в такой ситуации, он сказал: «Это переговорный процесс – мы пока детали не раскрываем».

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил ОАО «Газпром» взыскать с Украины долг по поставкам газа из России в размере 2,4 млрд. долл. «С долгом Украины нужно окончательно определиться и взыскать его или в добровольном порядке, или в принудительном. Так, как это установлено действующим законодательством и в рамках наших двусторонних отношений», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ на встрече с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ.