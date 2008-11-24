Мировые цены на нефть поднялись выше 50 долл.

Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник превысили 50 долл. за баррель, прибавив около 1,3% в ожидании решения ОПЕК сократить добычу, однако потом несколько снизились в связи с пессимизмом инвесторов по поводу мировой экономики, вызванным проблемами американского банка Citigroup`s, сообщает Рейтер.

К 8.01 МСК январские фьючерсы на американскую легкую нефть подорожали на 86 центов до 50,79 долл. за баррель. В ходе электронных торгов они порой поднимались на 1,41 долл. В пятницу к закрытию в Нью-Йорке они прибавили 51 цент до 49,93 долл. за баррель.

Январские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent поднялись на 77 центов до 49,96 долл. за баррель.

"По мере того, как мы приближаемся к заседанию ОПЕК, на рынке крепнет уверенность в том, что картель сократит добычу, особенно если учесть падение цен, произошедшее после последнего заседания", - сказал Тоби Хассаль из Commodity Warrants Australia.

По его мнению, цены на нефть также находятся под воздействием колебаний на азиатских фондовых рынках и валютных курсов.

Азиатские фондовые рынки в понедельник не падали, поскольку их поддержало позднее ралли в Нью- Йорке в пятницу, а также известие о том, что новоизбранный президент США Барак Обама решил назначить министром финансов главу Федерального резервного банка Нью-Йорка Тимоти Гейтнера.

Цены на нефть потеряли около 100 долл. за баррель по сравнению с достигнутым в июле историческим максимумом свыше 147 долл. за баррель.

Министр энергетики Венесуэлы Рафаэль Рамирес в воскресенье призвал ОПЕК сократить добычу нефти на 1,0 миллиона баррелей в сутки на внеочередном заседании в Каире 29 ноября.