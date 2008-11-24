“Газпром”: Сначала погашение долга, затем соглашение

РАО "Газпром" будет обсуждать параметры нового соглашения с Украиной только после погашения долга за уже поставленный газ, заявил РИА Новости зампредправления газового холдинга Александр МЕДВЕДЕВ.

"Выход на новое соглашение о поставках газа на Украину возможен лишь после погашения долгов за поставленный газ", - сказал Александр МЕДВЕДЕВ.

Напомним, российская сторона оценивает долг Украины в 2,4 млрд. долл. В четверг президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на встрече с главой "Газпрома" Алексеем МИЛЛЕРОМ поручил российской газовой монополии в добровольном или принудительном порядке взыскать с Украины этот долг.

НАК «Нафтогаз Украины» признает долг в 1,3 млрд. долл. не «Газпрому», а посреднической компании RosUkrEnergo.