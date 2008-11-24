”Газпром” заявляет, что готов к судебному воздействию на Украину

"Газпром" подготовил механизм судебного воздействия на Украину за неуплату долгов за газ. Об этом заявил сегодня в Лиме журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"У нас все подготовлено", - сказал он, добавив, что в случае необходимости "механизм принудительного возвращения долга будет запущен".

А.Медведев не уточнил, когда могут быть приняты такие меры и в чем конкретно заключается механизм принуждения, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Между тем, сегодня министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что Украина не получала официального уведомления от российского ОАО «Газпром» о взыскании долга за природный газ в судебном порядке.

Напомним, Президент РФ Дмитрий Медведев, беседуя в воскресенье с журналистами после саммита АТЭС в Лиме, заявил, что Россия готова в случае необходимости заставить Украину вернуть долг за газ через суд. "Это будут меры в рамках административного права, административных полномочий", - пояснил он.

"Это меры, которые определил "Газпром" как поставщик и правительство РФ. Это - административные меры", - сказал глава российского государства.

"Когда я говорил о правовых мерах, то имел в виду в том числе и судебные, в рамках гражданско-правовых отношений, которые существуют между компаниями - "Газпромом" и потребителем газа", - отметил президент РФ.

В то же время он выразил надежду, что на Новый год проблема с поставками газа в Украину не повторится. "Мне бы хотелось, чтобы этот Новый год мы встретили спокойно, для этого есть все предпосылки", - подчеркнул Д.Медведев. "Нужно просто деньги нам вернуть, и тогда настроение у всех будет хорошее", - добавил президент.

Ранее Д.Медведев отдал распоряжение председателю правления "Газпрома" Алексею МИЛЛЕРУ взыскать долг за газ с Украины. А.МИЛЛЕР сообщил Президенту, что украинский долг за российский газ составляет 2,4 млрд долл. Он также рассказал журналистам, что при переходе на рыночные отношения в области поставок российского газа в Украину его цена с 1 января 2009 г. может составить более 400 долл. за тыс. куб м.

Со своей стороны Президент Украины Виктор Ющенко дал правительству пять дней на решение вопроса с долгом за газ перед Россией.

На заседании СНБО 21 ноября он заявил, что проблемы с расчетами за газ начались потому, что правительство не проводило никаких расчетов за поставку топлива.

«Хочу предупредить, что такая практика ведет к колонизации Украины», - сказал Президент. Он возложил персональную ответственность на чиновников за решение этого вопроса.

В.Ющенко отметил, что в последние дни правительство говорило о том, что полностью рассчиталось за газ.

«Вот на протяжении пяти дней продемонстрируйте, что вы решили все», - сказал глава государства, отметив, что это исключительно проблема правительства и оно должно найти деньги для того, чтобы рассчитаться за долги.

При этом Президент призвал не втягивать в этот процесс рядовых граждан. «Не шокируйте страну каждый день сообщениями то договорились, то не договорились», - отметил В.Ющенко.

Между тем, премьер-министр Юлия Тимошенко настаивает, что «Газпрому» за поставки газа задолжало «РосУкрЭнерго» и Украина к этим долгам отношения не имеет.

Это уже не первый «газовый» конфликт между Украиной и РФ. 1 января 2006 года в 10.00 "Газпром" прекратил поставку газа потребителям Украины. В трубопроводную систему закачивался только газ, предназначенный европейским покупателям и следующий через Украину транзитом. Тогда причиной ситуации также была задолженность.

И в октябре 2007 года "Газпром" заявлял, что сократит поставки природного газа для Украины. Причина та же - непогашение задолженности.

3 марта 2008 года «Газпром» из-за долгов ограничил поставки газа Украине на 35%.

Все конфликты были разрешены подписанием соглашений. Так, согласно подписанному в марте т.г. соглашению между «Нафтогазом» и «Газпромом», в этом году в Украину будет поставлен газ центрально- и среднеазиатского происхождения в объеме не менее 55 млрд. куб. м по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м. Покупателем газа на границе Украины в настоящее время является НАК «Нафтогаз Украины».