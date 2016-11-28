В США экспорт газа впервые за почти 60 лет превысил импорт - WSJ

В США объем экспорта природного газа впервые за почти 60 лет превысил его импорт, пишет The Wall Street Journal.

По данным компании S&P Global Platts, которая исследует торговлю на рынках энергетики, в текущем месяце США экспортировали в среднем 210 млн кубометров природного газа в сутки, а импортировали — около 190 млн кубометров. При этом отмечается, что экспорт уже превышал импортируемое сырье несколько дней в сентябре.

Читайте такжеЕК предлагает провести газовые переговоры с Россией: "Нафтогаз" поддержал предложениеАналитики считают, что баланс экспорта и импорта природного газа в США вскоре может вновь измениться из-за приближающейся зимы. В этот период потребление природного газа традиционно растет.