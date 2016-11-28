Нефть дешевеет на фоне сомнений в соглашении по заморозке добычи

Мировые цены на нефть в понедельник демонстрируют негативную динамику на фоне сомнений в том, что страны ОПЕК на встрече в Вене 30 ноября придут к окончательному соглашению об ограничении своего уровня добычи, сообщает Прайм.

"По состоянию на 07:03 стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,1%, до 48,19 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,2%, до 45,97 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

В Вене в среду, 30 ноября, состоится официальная встреча ОПЕК. Как ожидается, на ней организация должна принять окончательное решение по соглашению об ограничении своей добычи нефти. В конце сентября картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет.

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"Организация также рассчитывает на присоединение к мерам по стабилизации рынка и ряда других нефтедобывающих стран - прежде всего, России. Тем не менее, в пятницу СМИ сообщили, что встреча представителей ОПЕК с не входящими в картель странами, которая была запланирована на понедельник, не состоится из-за отказа участвовать в ней Саудовской Аравии", - подчеркивает издание.

В воскресенье министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих (Khalid al-Falih) заявил, что представители королевства решили не принимать участия в данной встрече ввиду сохраняющегося отсутствия консенсуса между странами ОПЕК, пишет агентство Рейтер. В то же время, он призвал страны, не являющиеся членами ОПЕК, придерживаться курса на снижение объемов добычи нефти.

"Отмена встречи (входящих и не входящих в ОПЕК стран - ред.) подчеркивает разногласия, которые остаются внутри ОПЕК", - цитирует агентство Рейтер мнение неназванных аналитиков Morgan Stanley. В то же время, эксперты банка считают, что в том или ином виде соглашение все же будет достигнуто.