Хмельницкая АЭС подключила к сети второй энергоблок

Хмельницкая АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", 28 ноября подключила к сети энергоблок №2 после проведения планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"28 ноября 2016 года в 00:53 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети после завершения планово-предупредительного ремонта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ремонтной кампании был осуществлен капитальный ремонт первого парогенератора и главного циркуляционного насоса, гидроемкостей системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ-1), второго цилиндра низкого давления, циркуляционного насоса.

Кроме того, на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС осуществлен средний ремонт реакторной установки; каналов систем безопасности; тепломеханического и электротехнического оборудования; средств тепловой автоматики и измерений; контрольно-профилактические работы на системе предварительного напряжения защитной оболочки.

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Согласно разработанному графику проведен эксплуатационный контроль металла оборудования и трубопроводов; работы по продлению ресурса оборудования.

Как сообщал УНИАН, 9 октября энергоблок №2 Хмельницкой АЭС был отключен от энергосети для проведения планового среднего ремонта.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.