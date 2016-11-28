Украина с начала отопительного сезона использовала 1 миллиард кубов газа

Украина с начала отопительного сезона (13 октября) отобрала из подземных хранилищ (ПХГ) 1 миллиард кубометров природного газа, сообщила пресс-служба государственной компании-оператора ГТС "Укртрансгаз".

Согласно сообщению, по состоянию на 28 ноября в ПХГ находится 13,698 миллиарда кубометров газа. "Газ отбирается на 8 ПХГ в оптимальном суточном режиме 34 миллиона кубометров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в текущем году в украинские газохранилища было закачано 6,4 миллиарда кубометров газа.

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Таким образом, отопительный сезон был начат с запасами в 14,7 миллиарда кубометров природного газа против 17,1 миллиарда кубометров прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в сентябре правительство утвердило график подготовки к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составить не менее 17 миллиардов кубометров. При этом, по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", запас газа в 14,5 миллиарда кубометров является достаточным для прохождения отопительного сезона.

16 октября Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор.