«Нафтогаз» увеличил платежи в бюджет

Предприятия, входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины», в январе-октябре увеличили платежи в бюджеты всех уровней в 2,2 раза (на 116%), по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 21 млрд. 417,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что в целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-октябре увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 82,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 26 млрд. 565,2 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 25 млрд. 471,5 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году предприятия, входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины», увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 11,6%, по сравнению с 2006 годом, до 21 млрд. 471,3 млн. грн.

В целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2007 году увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 6,5%, по сравнению с 2006 годом, до 27 млрд. 199,3 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 26 млрд. 315,6 млн. грн.