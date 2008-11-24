Казахстан снизит расчетную цену на нефть в бюджете-2009

Казахстан планирует изменить расчетную цену на нефть в бюджете 2009 года до 40 долл. за баррель с 60 долл. за баррель в 2008 году, сказал премьер-министр Казахстана Карим Масимов в понедельник, сообщает Рейтер.

Ранее правительство сообщило, что сверстало трехлетний бюджет страны - на 2009-2011 годы - исходя из среднемировой цены на нефть марки Brent 60 долл. за баррель.

"Я дал поручение министерству экономики пересчитать бюджет на 2009-2011 годы из расчета цены на нефть в 2009 году 40 долл. (за баррель), в 2010-2011 годы - 50 долл. (за баррель)", - сказал Масимов.

Экономика Казахстана в значительной степени зависит от мировой конъюнктуры. Власти уже заявили, что ожидают замедления роста ВВП в 2009 году до 3,0 процента с 9,7 процента в прошлом году. Прогноз на этот год - 5,0 процента.

"Сейчас мы уже должны забыть о том периоде, когда цена на нефть была высокой, мы заходим в другой цикл", - сказал Масимов.

"Хочу подчеркнуть, что все те социальные программы, которые были заложены в бюджет по поручению президента нашей страны, они будут исполнены (пенсии, зарплаты, социальные выплаты)", - добавил он.

Премьер-министр Масимов заявил в четверг Рейтер, что власти увеличивают вливания в замедляющуюся экономику до 21 млрд. долл. с 15 млрд. долл..

Государство также частично национализирует четыре крупнейших банка.

Казахстан одним из первых ощутил на себе кризис ликвидности, который разразился в прошлом году, а нынешнюю ситуацию на мировых рынках называет для себя "второй волной" кризиса. В 2007 году на поддержку банков, строительной отрасли и среднего бизнеса власти выделили 4 млрд. долл.