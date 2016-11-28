Украина с начала года импортировала из Швеции 36% ядерного топлива

Украина за 9 месяцев 2016 года импортировала 35,9% тепловыделяющих элементов, содержащих ядерное топливо для работы реакторов АЭС (ТВЭЛов), из Швеции, и 64% - из России.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Единственным поставщиком ТВЭЛов из Швеции является американо-японская компания Westinghouse, из России - дочерняя компания госхолдинга "Росатом" - "ТВЭЛ".

По данным Гостата, из России были импортировано ТВЭЛов массой 188,1 тонны на сумму 266,7 миллиона долларов, а из Швеции – 105,7 тонны стоимостью 100,6 миллиона долларов.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2014 году закупила ядерного топлива на общую сумму 628,2 миллиона долларов, в частности, из России – на 588,8 миллиона долларов, из Швеции – на 39,3 миллиона долларов. В 2015 году для украинских АЭС было закуплено топлива российского производства на 610,9 миллиона долларов, и шведского производства – на 32,7 миллиона долларов.

За первое полугодие 2016 года Украина импортировала 41,6% тепловыделяющих элементов производства Westinghouse, и 58,4% - "ТВЭЛ".

В рамках программы диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины, в 2016 году планировалось приобрести более трети топлива у Westinghouse.

В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле прошлого года ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

Глава Westinghouse Дэнни Родерик заявлял, что его компания готова внедрить свое топливо на всех атомных электростанциях Украины. В свою очередь, в Минэнергоугля отмечали, что Украина планирует в 2016 году использовать топливо Westinghouse на трех блоках АЭС из 15 работающих. Кроме того, в феврале 2016 года "Энергоатом" поставил на Запорожскую АЭС первую партию ядерного топлива производства Westinghouse.

В 2018 году "Энергоатом" планирует заполнить активную зону одного из реакторов исключительно топливом производства Westinghouse, полностью заменив им российское топливо от компании "ТВЭЛ".

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.