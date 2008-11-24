Украина увеличила производство электроэнергии

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) по итогам января-октября т.г. увеличилось на 1,1%, или на 1 млрд. 817,3 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. – до 160 млрд. 134,3 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, тепловые электростанции (ТЭС) в январе-октябре увеличили выработку электроэнергии на 3,8% - до 66,705 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) сократили на 2,8% - до 75,225 млрд. кВт/ч, гидроэлектростанции (ГЭС) увеличили на 16,1% – до 9,553 млрд. кВт/ч, теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и блок-станции увеличили на 1,8% – до 6,646 млрд. кВт/ч.

В октябре производство электроэнергии в Украине сократилось на 9,2%, или на 1,5 млрд. кВт/ч, по сравнению с октябрем 2007 г. - до 14 млрд. 802 млн. кВт/ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии в январе-октябре составила 47% (в январе-октябре 2007 года – 48,9%), ТЭС – 42,9% (41,8%), ГЭС - 6% (5,2%), коммунальных ТЭЦ и блок-станций - 4,1% (4,1%).

При этом, Украина в октябре сократила потребление электроэнергии, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), на 7,1% - до 14 млрд. 604 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

При этом, по данным Минтопэнерго, потребление электроэнергии конечными потребителями (нетто) cнизилось также на 7,1% - до 11 млрд. 503 млн. кВт/ч, по сравнению с октябрем 2007 года.

По сравнению с сентябрем т.г. в октябре потребление электроэнергии конечными потребителями снизилось на 2,3%, или на 272 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины прогнозирует рост производства электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2009 году до 206,214 млрд. кВт/ч при ожидаемом объеме производства в текущем году на уровне 200,008 млрд. кВт/ч.

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2007 году увеличилось на 1,6%, или на 3 млрд. 6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом - до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/ч.

В 2007 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), увеличилось на 2,3%, или на 4 млрд. 225,9 млн. кВт/ч - до 186 млрд. 126,3 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом. Потребление электроэнергии конечными потребителями (нетто) увеличилось на 3,4%, или на 4 млрд. 876,8 млн. кВт/ч - до 148 млрд. 339,7 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом.