Южно-Украинская АЭС подключила к сети третий энергоблок

Южно-Украинская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети энергоблок №3, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"28 ноября 2016 года в 12:45 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после успешного устранения неисправностей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что первый энергоблок работает в заданном режиме, а на втором энергоблоке продолжается средний планово-предупредительный ремонт.

"Радиационная обстановка на ЮУАЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений", - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 27 ноября в 13:45 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети для выявления и устранения причин срабатывания аварийной защиты реактора.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).