Президент требует от Кабмина снизить цены на нефть
Мировые цены падают
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства решить вопрос относительно необоснованно высокой цены на нефть.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.
По ее словам, В.ЮЩЕНКО ждет от правительства ответ относительно необоснованно высокой цены на нефть, которая продолжает держаться в Украине.
При этом И.ВАННИКОВА заметила, что в Европе и США цена на нефть упала почти вдвое.
Как сообщал УНИАН, с 14 по 21 ноября средние в Украине розничные цены на нефтепродукты снизились на 1,8-2,6% (в среднем на 2,2%).
24 ноября цена нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) снизилась на 1,5 доллара - до 42,5 доллара за баррель.
Рекорд цены корзины был установлен 3 июля с.г., когда был достигнут уровень в 140,73 доллара.