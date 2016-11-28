Еврокомиссия выдвинула условие "Газпрому" по использованию OPAL

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что компания приняла изменения, внесенные Еврокомиссией в соглашение по OPAL, передает "Коммерсант".

Медведев уточнил, что ЕК выставила требования к немецкому регулятору по внесению изменения, и эти требования «Газпромом» были получены.«Детально проанализировали и пришли к выводу, хотя предпочтительнее не сталкиваться с односторонним изменением согласованных ранее условий, а если менять, то менять в результате переговоров, не принимая такого стиля поведения. Миллер нам согласовал, и мы выходим на подписание»,— сказал Медведев.

Читайте такжеПротиворечивое решение: Киев обсудит с ЕС доступ "Газпрома" к газопроводу в обход УкраиныОн пояснил, что, когда на измененном варианте соглашения появятся все нужные подписи, «это откроет путь к тому, что в январе мощности OPAL будут распределяться в соответствии с этим соглашением». «Мы сможем использовать больше мощностей, чем сейчас. Это зависит от результата аукциона, но мы планируем, до 90% OPAL мы сможем получать по этой процедуре»,— отметил зампред «Газпрома».

27 октября т.г. «Газпром» спустя два года переговоров добился от Брюсселя разрешения на доступ как минимум к 90% мощностей газопровода OPAL, по которому в Германию и Австрию поставляется газ из трубы Nord Stream. В 2014 году Еврокомиссия запретила «Газпрому» использовать более половины мощностей OPAL, но теперь вывела из-под норм третьего энергопакета ЕС еще 40% отвода.

Как передавал УНИАН, по словам представителей ЕК, объемы газа, которые будут доступны для поставки через OPAL для других компаний, составят 7,6-10 млрд куб. м.

Ранее «Нафтогаз Украины» сообщал, что решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" доступа к 30% мощностей газопровода OPAL, дающее возможность объединить мощности "Северного потока" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям нашей страны как одного из ключевых транзитеров газа в Европу в размере не менее 290-320 млн долл. в год, а транзит сократится на 10-11 млрд кубометров топлива в год.

Немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода «Северный поток-1», который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая длина газопровода составляет 470 км, а мощность – 36,5 млрд кубометров газа в год.