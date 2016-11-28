Bloomberg подсчитал, какая цена на нефть нужна странам-производителям для бездефицитного бюджета

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ) и подсчеты инвестбанков оценило, при какой цене на нефть странам ОПЕК и России удастся сбалансировать свои бюджеты, сообщает Росбалт.

В частности, Кувейту для того, чтобы справиться с бюджетным дефицитом в 2016 году хватит средней цены в 47,8 доллара за баррель. Это меньше, чем стоил баррель Brent на бирже ICE в понедельник днем (48,05 доллара). Власти Кувейта традиционно выступают за ограничение нефтедобычи, поддерживая своих союзников из Саудовской Аравии.

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Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) для сбалансирования бюджета нужно, чтобы цена барреля поднялась до 58,6 доллара за баррель, Катару — до 62,1 доллара, а Саудовской Аравии — до 79,7 доллара, указывает Bloomberg со ссылкой на данные МВФ. В 2015 году дефицит бюджета Саудовской Аравии на фоне низких цен на нефть достиг максимума с 1991 года, составив 97 миллиардов долларов, или 15% ВВП.

Ирану для того, чтобы сбалансировать свой бюджет, необходима цена в 55,3 доллара за баррель. Однако Иран больше заинтересован в возвращении своей доли на мировом нефтяном рынке, сократившейся за время действия введенных США и ЕС санкций, а потому добивается предоставления ему возможности и дальше увеличивать добычу.

Исключения из системы ограничений ОПЕК просят и власти Ирака, указывающие на несправедливость требований об урезании объемов нефтедобычи, которая служит основным источником доходов для страны, ведущей войну с экстремистами из "Исламского государства" (организация запрещена на территории России). По оценке МВФ, Ираку для сбалансирования бюджета необходимо повышение мировых цен на нефть до 58,3 доллара за баррель.

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Алжир остро нуждается в повышении мировых цен на нефть, так как бездефицитность его бюджета, по данным МВФ, может обеспечить только цена выше 90,6 доллара за баррель, пишет Bloomberg. Власти этой страны добиваются принятия ОПЕК согласованного решения, ради которого согласны даже предоставить отдельным странам определенные поблажки.

Более остро стоит вопрос для Эквадора и Венесуэлы, которым, по данным UBS, для победы над дефицитом необходим рост мировых цен на нефть до 104,69 доллара и 117,5 доллара соответственно.

России же, подсчитали в Bloomberg, для выхода на бездефицитность бюджета необходимо повышение средней цены на нефть до 69 долларов за баррель. Еще в сентябре президент РФ Владимир Путин заявлял, что страну устраивает и нынешний уровень цен, хотя "можно было бы и чуть повыше". 26 ноября глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия поддержит позицию ОПЕК, только если страны картеля достигнут общего единого консенсуса внутри организации.