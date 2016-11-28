Празднование в Украине: год без российского газа - Forbes

Об этом пишет Тим Дэйсс в статье "Празднование в Украине: год без российского газа", опубликованной на сайте издания Forbes.

В заявлении на корпоративном сайте в пятницу "Нафтогаз" сообщил: "Сегодня первая годовщина с момента, когда "Нафтогаз" прекратил импорт газа из России". Компания также предлагает перейти на веб-сайт, который подсчитывает количество дней без импорта российского газа.

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"Это важный рубеж для независимой Украины, а всего три года назад газ был основным символом политической и экономической зависимости Украины от своего северного соседа", - говорится в сообщении. "Эта зависимость, которая поддерживалась за счет манипулирования объемами поставок и цен на российский газ, заставила Украину пойти на политические и экономические уступки".

Зависимость от импорта российского газа была особенно болезненна, когда весной 2014 года Россия начала аннексию тогда подконтрольного Украине Крыма. По словам "Нафтогаза", "преодоление этой зависимости было серьезной проблемой для руководства компании в 2014-15 годах".

"Нафтогаз" выразил благодарность тем, кто помог ему преодолеть этот этап. "Менее чем за два года работы, а также с помощью наших западных партнеров, международных финансовых институтов, скоординированных усилий президента, правительства и парламента, нам удалось достичь важного результата: попытки российского руководства использовать газ для политического давления на Украину больше не эффективны".

"Газовая зависимость от России устранена. У "Нафтогаза" и остальных украинских импортеров теперь есть доступ к альтернативным источникам газа, и они могут выбирать среди десятков поставщиков",- говорится в заявлении.

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Тем не менее, Украина остается одним из основных путей для поставок российского газа членам ЕС, и страна обеспечивает надежный транзит. Россия приостанавливала поставки газа в Украину в зимний период дважды за последние десять лет из-за различных споров по контрактам, сообщает Bloomberg. Во второй раз, в 2009 году, задержка продолжалась в течение трех недель, и заставила некоторые страны Восточной Европы нормировать газ. Около 40% продаж России в Европу проходят через Украину.

"Нафтогаз" добавил, что зависимость от импорта российского газа также помогла компании получить прибыль. За два года из одной из самых убыточных компаний в Восточной Европе она превратилась в компанию с самым большим вкладом в государственный бюджет Украины, сообщают в компании.

Отказ от российского газа привел к реформе газового рынка в Украине, а также реформе корпоративного управления компании.

"За три года борьбы на энергетическом фронте, "Нафтогаз" стал самодостаточной компанией и перестал быть бременем для государственного бюджета; в Украине формируется свободный европейский газовый рынок; клиенты вовремя получают газ и отопление, и нет никакой необходимости идти на политические уступки России", - говорят в "Нафтогазе". "Украина смогла увеличить свой военный бюджет в несколько раз и защитить себя, вместо того, чтобы финансировать расточительное перекрестное субсидирование".

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Россия со своей стороны потеряла долю на рынке газа в Европе, что можно сравнить с потерей геополитического влияния [в Европе], в частности, на бывшие советские республики. Дальнейшие проблемы президенту России Владимиру Путину доставят американские проекты по поставкам СПГ на рынки ЕС.

Спрос на СПГ в Европе растет, а отечественное производство падает. Импорт СПГ в Европе вырос на 16% в 2015 году, по сравнению с годом ранее.

Первая поставка СПГ в Европу была отправлена в конце апреля, за ней последовала еще одна – в июле, что ознаменовало новую энергетическую эру на континенте. Новые поставки американского СПГ создадут проблемы для государственной российской газовой компании "Газпром", теперь на карту поставлена ее власть в Европе (ее самом важном рынке).

Тем не менее, по некоторым данным, Украина преодолела не все трудности.

"Наступает зима, запасы газа в украинских хранилищах находятся на самом низком уровне с 2014 года", - сказал Филип Говард, профессор социологии, информации и международных отношений в Оксфордском университете. НАК "Нафтогазу" может быть выгодно выставлять себя жертвой "Газпрома". Поскольку компании понадобится сочувствие, если она попадает в затруднительное положение, например, если у нее закончится топливо".