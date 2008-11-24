Украина может экономить до 25 млрд. куб. импортного газа

Эксперты предлагают разработать План замещения импортного газа возобновляемыми источниками энергии

Альянс «Новая энергия Украины» объявляет о начале широкой общественной инициативы, направленной на уменьшение энергетической зависимости Украины, и предлагает Кабинету министров Украины включить в программу антикризисных действий План действий по замещению импортного газа возобновляемыми источниками энергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, эта инициатива предусматривает общественную и профессиональную дискуссию с целью выработки плана энергетического спасения Украины в условиях финансового кризиса, который будет передан для воплощения в органы государственной власти. К созданию Плана будут привлечены ведущие специалисты по разным энергетическим отраслям, как члены Альянса, так и независимые эксперты, научные работники, представители органов государственной власти и т.д.

При этом В. Боровик отметил, что за счет возобновляемых источников энергии Украина ежегодно может экономить до 25 млрд. куб. м импортного газа.

«Замещение 25 миллиардов кубометров импортного газа альтернативными видами энергии позволит ежегодно экономить около 4,5 миллиарда долларов Государственного бюджета. Это достаточно реальные цифры», – сказал В.Боровик.

В свою очередь, как отметил исполнительный директор Альянса «Новая энергия Украины», экс-министр ЖКХ Украины Павел Качур, «мировой экономический кризис должен подтолкнуть украинскую власть к новым нестандартным действиям в освобождении Украины от энергетической зависимости, в частности к сокращению или замещению импорта энергоресурсов. Ведь на сегодняшний день в Украине 78% тепла в коммунальной сфере генерируется с использованием природного газа».

Кроме того, эксперты Альянса отмечают, что в условиях сокращения экспорта металла и продуктов химической промышленности, замещение импортного газа возобновляемыми источниками энергии позволит Украине улучшить свой внешнеторговый баланс.

По словам В.Боровика, для сокращения энергетической зависимости государства могут использоваться дрова, опилки, торф, солома, уголь, солнце, ветер, воды малых рек и другие возобновляемые источники энергии.

Альянс «Новая энергия Украины» - неправительственная общественная организация, которая занимается вопросами энергосбережения, аналитической деятельностью в сфере энергетики.