Шлапак: Долг ”Нафтогаза” перед ”Газпромом” текущий

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК считает, что на сегодняшний день в дискуссии по газовой теме между Украиной и Россией «очень много политики».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

А.ШЛАПАК отметил, что на сегодняшний день, и об этом же заявили в НАК «Нафтогаз Украины», долг компании за поставленный газ составляет не многим более 1 млрд. 200 млн. долл. плюс долг за газ, потребленный в октябре.

«Это текущий долг, который мы накопили, и который мы вернем «Газпрому», надеюсь, вовремя. Что касается всего остального, я боюсь, что там очень много политики. Думаю, что это политическая волна о 400 долл., судебный спор находится в чисто политической плоскости. Насколько мне известно, идет хорошая и основательная работа между хозяйствующими субъектами, и, я надеюсь, что они между собой урегулируют проблему», - сказал А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ отдал распоряжение председателю правления "Газпрома" Алексею МИЛЛЕРУ взыскать долг за газ с Украины. По словам А.МИЛЛЕРА, долг Украины за российский газ составляет 2,4 млрд. долл. Он также сказал, что при переходе на рыночные отношения в сфере поставок российского газа в Украину его цена с 1 января в 2009 г. может составить свыше 400 долл. за тыс. куб. м.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 21 ноября дал правительству пять дней на решение вопроса с долгом за газ перед Россией.

В тот день на заседании СНБО он заявил, что проблемы с расчетами за газ начались потому, что правительство не проводило никаких расчетов за снабжение топлива.

Президент возложил персональную ответственность на членов Кабинета министров за организацию эффективных переговоров с Россией относительно установления цены на газ для Украины на будущий год.

«Глава государства также подчеркивает недопустимость перевода газового вопроса из экономической плоскости в политическую», - сказала пресс-секретарь Президента ИВАННИКОВА, добавив, что, по мнению главы государства, эффективные переговоры, четкие, понятные принципы формирования цены на газ «должны дать наконец стране, гражданам ответ – будет ли политической у нас цена на газ в 2009 году, или все-таки экономически обоснованная».