Эксперты связывают рост цен на газ с заявлением Ющенко

Эксперты Агентства моделирования ситуаций считают, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО преднамеренно спровоцировал руководство России на заявления о повышении цены на газ для Украины до 400 долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор Агентства Виталий БАЛА.

По его мнению, заявления о возможном повышении цены на газ для Украины начались с письма Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО относительно Голодомора 1932-33 годов. Эксперт напомнил, что в ответ на это письмо В.ЮЩЕНКО «очень хорошо поговорил о Президенте России» (имеется в виду реакция Президента Украины на письмо Д.МЕДВЕДЕВА относительно его отказа принять участие в мероприятиях почтения памяти жертв Голодомора – УНИАН).

По мнению В.БАЛЫ, такая реакция В.ЮЩЕНКО стала поводом для России заявить о повышении цены на газ.

В свою очередь, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ заявил, что Президент Украины делает все, чтобы газовые проблемы рассматривались не в экономической плоскости, а в плоскости политики или, даже, плоскости межличностных взаимоотношений. По мнению эксперта, несмотря на то, что условия рынка диктуют снижение цены на газ, Президент Украины делает все, чтобы спровоцировать российское руководство декларировать повышение цены на газ для Украины. Он объяснил, что это делается с целью дискредитации политики премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. По мнению эксперта, в случае повышения цены на газ будут попытки продемонстрировать, что эта неудача связана именно с политикой правительства.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ отдал распоряжение председателю правления "Газпрома" взыскать долг за газ с Украины. Алексей МИЛЛЕР сообщил, что украинский долг за российский газ составляет 2,4 млрд. дол. Он также рассказал журналистам, что при переходе на рыночные отношения в сфере поставок российского газа в Украину его цена с 1 января в 2009 г. может превысить 400 долл. за тыс. куб. м.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 21 ноября на заседании СНБО дал правительству пять дней на решение вопроса с долгом за газ перед Россией.

Он заявил, что проблемы с расчетами за газ начались потому, что правительство не проводило никаких расчетов за поставки топлива.

«Хочу предупредить, что такая практика ведет к колонизации Украины», - сказал Президент. Он возложил персональную ответственность на чиновников за решение этого вопроса.

Между тем, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО настаивает, что «Газпрому» за поставки газа задолжало «РосУкрЭнерго», и Украина к этим долгам отношения не имеет.

В субботу, 22 ноября, представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ сказал, что Россия может прекратить поставки газа в Украину уже с 1 января следующего года.