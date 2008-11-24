Тимошенко: до конца года ”газовые” вопросы будут урегулированы

По поручению премьер-министра Юлии Тимошенко делегация НАК “Нафтогаз Украины” срочно отбывает в Российскую Федерацию для выяснения ситуации вокруг газового долга и принятия последующих решений.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

В сообщении отмечается, что такое поручение Ю.Тимошенко дала в понедельник во время встречи с председателем правления НАК “Нафтогаз Украины” Олегом Дубиной. На встрече также присутствовал первый вице-премьер-министр Александр Турчинов.

Ю.Тимошенко уверена, что до конца года все эти вопросы будут урегулированы.

Премьер-министр также отметила, что НАК “Нафтогаз Украины” - мощная и стабильная компания, газовые посредники с украинского рынка устранены, а Украина готова к осенне-зимнему отопительному сезону.

Она отметила, что в подземных хранилищах газа достаточно газа – на уровне 17,5 млрд. куб м. По ее словам, это абсолютный рекорд.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Президент РФ Дмитрий Медведев поручил ОАО «Газпром» взыскать с Украины долг по поставкам газа из РФ, который составляет 2,4 млрд. долл.

Однако в НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что имеют долги исключительно перед компанией RosUkrEnergo, и сумма этого долга «с учетом всех нюансов» составляет около 1,3 млрд. долл.

В этой связи премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что это «не долги правительства Украины, а долги компании RosUkrEnergo, которые остались с предыдущих периодов». «Правительство Украины RosUkrEnergo ничего не должно», - сказала она.

В свою очередь пресс-секретарь RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ заявил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией составляет 2,4 млрд. долл. «Информация о размере долга перед компанией RosUkrEnergo, которую распространяют представители НАК «Нафтогаз Украины», не соответствует действительности. Указанная задолженность Украины препятствует своевременным и полным расчетам компании RosUkrEnergo AG перед «Газпромом»», – сказал он.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал правительству пять дней на решение вопроса с долгом за газ перед Россией. На заседании СНБО 21 ноября он заявил, что проблемы с расчетами за газ начались потому, что правительство не проводило никаких расчетов за поставку топлива.