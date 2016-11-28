Трудовой коллектив "Укрнафты" призывает правительство снизить ренту на добычу нефти

Об этом идет речь в обращении комитета к властям, текстом которого располагает УНИАН.

«Мы твердо убеждены, что государство должно сделать шаг навстречу нефтяникам и установить справедливый размер ренты на нефть и конденсат на уровне ренты на газ, то есть 29% для залежей глубиной до 5 тыс. метров и 14% – для залежей глубже 5 тыс. метров. Призываем вас принять решение немедленно и снизить налоговое обложение уже в 2017 году и не допустить разрушительных последствий для нашей компании и всей нефтедобывающей отрасли», – говорится в письме.

В профсоюзе отметили, что ныне действующие высокие ставки ренты были временно введены в 2014 году, когда мировые цены на нефть превышали 100 долларов за баррель.

«Сегодня, когда мировые цены снизились почти в три раза, чрезмерные налоги лишают компанию инвестиционных ресурсов. За 9 месяцев этого года «Укрнафта» направила на реализацию инвестиционной программы всего 391 млн грн – это 15% от минимального уровня. В то же время компания уплатила в бюджет 5,3 млрд грн налогов, основную часть которых составляет рента», – сказано в обращении.

Также подчеркивается, что в последние годы из-за высокого налогообложения в Украине снижается добыча нефти.

«Инвестиции почти прекратились, инвесторы идут в соседние страны, где налогообложение в разы ниже, чем в Украине», – отмечается в письме. При этом в профсоюзе напомнили, что Украина сегодня на 80% зависима от импорта нефтепродуктов.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» прогнозировала снижение уровня добычи сырой нефти в 2017 году на 15% в связи с высоким уровнем налогообложения и нерешенным вопросом налоговой задолженности компании.

В конце октября 2016 года глава правления компании Марк Роллинс обратился к государственным органам с инициативой снизить ставки рентной платы за добычу сырой нефти с нынешнего уровня в 45% до 29%. По мнению Роллинса, вопреки опасениям Минфина, снижение ренты позволит увеличить налоговые поступления в бюджет в долгосрочной перспективе. Также исполнительный вице-президент по вопросам корпоративной стратегии и развития «Укрнафты» Джонатан Поппер сообщил, что компания готова направить полученные от снижения налогов деньги на инвестиции (около 100 млн долл. в год) для стабилизации и наращивания добычи нефти.

24 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс с целью снижения с 1 января 2017 года ставки рентной платы за добычу нефти и конденсата.

На сегодняшний день размер рентной платы за использование недр для добычи нефти и конденсата на глубине до 5 тыс. м составляет 45%, для более глубоких залежей – 21%. Ставки ренты за добычу природного газа составляют 29% и 14% соответственно.

Справка УНИАН. «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.