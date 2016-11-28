Яценюк: В первом квартале ожидаем окончательного решения Стокгольмского арбитража в деле против "Газпрома"

По завершении встречи лидер "Народного фронта" сообщил, что обсуждались вопросы, в частности, энергетической безопасности.

Он напомнил, что украинская сторона подала в суд на российский "Газпром": "В первом квартале следующего года ожидаем финальное решение Стокгольмского арбитража".

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Арсений Яценюк подчеркнул, что проект "Северный поток-2", против которого выступала Украина, сейчас заблокирован.

В то же время он подчеркнул, что решение Европейской Комиссии о предоставлении разрешения "Газпрома" на дозагрузка газогонуOPAL "не соответствует Третьему энергетическому пакету и противоречит интересам как Украины, Польши и Словакии, так и ЕС в целом".

"Необходимо в кратчайшие сроки найти решение, поскольку Украина будет лишена до 20% транзита российского газа по территории Украины, так же как и Словакия. И соответственно будут уменьшены доходы польских партнеров", - сказал лидер "Народного фронта".

Он также напомнил, что в течение двух лет с помощью Европейской комиссии были подписаны трехсторонние соглашения между Украиной, Европейским Союзом и Российской Федерацией относительно зимнего пакета поставок газа: В этом году мы надеемся, что это также удастся".

Трехдневный визит Арсения Яценюка в Брюссель - это продолжение серии международных встреч лидера "Народного фронта".

Запланированы его встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, Председателем Европейского Парламента Мартином Шульцем, с высокими представителями Европейской Комиссии, а также президентом Европейской Народной партии Джозефом Даулем.

По приглашению Атлантического Совета Арсений Яценюк выступит как основной оратор на международной конференции "Война на Востоке Украины военный конфликт, дипломатия и гуманитарный кризис", которая состоится в здании Европейского парламента с участием представителей политических, дипломатических и экспертных сред.