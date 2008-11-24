Словакия присоединится к «Южному потоку»

Несмотря на текущее проблемы на финансовых рынках, «Газпром» продолжает завоевывать новые рынки сбыта голубого топлива на десятки лет вперед.

Так, ближайшие 20 лет покупателем российского газа будет оставаться Словакия — соответствующее соглашение было подписано двумя сторонами. Как сообщает РБК daily, кроме того, за этот же период «Газпром» через ее территорию прокачает около 1 трлн куб. м. Аналитики полагают, что госмонополия этим контрактом в первую очередь обеспечила себе выход на рынок Центральной Европы через южное направление. Однако, по их мнению, из-за падения спроса на топливо «Газпрому» в целом не избежать сокращения поставок газа в Европу.

«Газпром экспорт» (100-процентная «дочка» «Газпрома») и словацкая компания Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) подписали соглашение по основным условиям поставок газа в Словакию в течение 20 лет в объеме 130 млрд куб. м начиная со следующего года. Об этом говорится в совместном сообщении компании, распространенном в пятницу вечером. Действующий контракт истекает в этом году. Таким образом, стороны продлили договор до 2028 года.

Кроме того, 100-процентная дочерняя компания SPP — Eustream — заключила с «Газпромом» транзитное соглашение также на 20 лет, по которому через территорию Словакии будет транспортирован 1 трлн куб. м газа. Новое соглашение было достигнуто после переговоров, длившихся более двух лет, говорится в сообщении.

По словам главы «Газпром экспорта» Александра Медведева, которые приводятся в пресс-релизе, заключение нового соглашения о транзите повысит энергобезопасность Евросоюза и будет гарантировать устойчивые поставки российского газа в Европу.

«Газпром» уже продлил ряд контрактов с европейскими пар­нерами о поставках им газа: в сентябре 2006 года — с Австрией до 2027 года (действующее заканчивается в конце 2012-го) в ноябре 2006 года — с Италией до 2035 года, в декабре 2006 года — контракты на поставку, а также транспортировку природного газа в Чехию с компанией RWE-Transgas до 2035 года, с Gaz de France — до 2030 года, с Болгарией — с 2010 до 2030 года. Этим летом был продлен на 35 лет контракт на поставку газа с немецкой WIEH.

Важным моментом для «Газпрома» является то, что Словакия согласилась на транспортировку российского газа через свою территорию и, таким образом, «вступила в клуб» стран, поддерживающих проект «Южный поток», отмечает аналитик ФК «Открытие» Наталья Мильчакова.