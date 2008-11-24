Дубина: «Нафтогаз» погасит долг “Газпрому”

НАК «Нафтогаз Украины» погасит долговые обязательства за газ перед ОАО «Газпром». Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина в ходе встречи с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина.

«Полетим в Москву и будем находить пути решения этой проблемы. Я думаю, что мы решим эти вопросы», - отметил он.

Руководитель «Нафтогаза» отметил, что компания рассчиталась по долгам предыдущего правительства 2007 года. В частности, за газ ноября-декабря 2007 года компании «УкрГаз-Энерго» заплачено почти 3 млрд. 800 млн. грн. и погашены кредиты и проценты за кредиты на сумму 2,5 млрд. грн.

О.Дубина отметил, что НАК «Нафтогаз Украины» продолжает сотрудничество с банками для того, чтобы погасить задолженность перед ОАО «Газпром”.

Как сообщалось, сегодня по поручению премьер-министра Юлии Тимошенко делегация НАК “Нафтогаз Украины” срочно отбыла в Российскую Федерацию для выяснения ситуации вокруг газового долга и принятия последующих решений.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

В сообщении отмечается, что такое поручение Ю.Тимошенко дала в понедельник во время встречи с председателем правления НАК “Нафтогаз Украины” Олегом Дубиной. На встрече также присутствовал первый вице-премьер-министр Александр Турчинов.

Ю.Тимошенко выссказала уверенность, что до конца года все эти вопросы будут урегулированы.