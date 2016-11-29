Цена нефти упала ниже $48 в преддверии заседания ОПЕК

На мировых торгах во вторник, 29 ноября, цены на нефть снизились на фоне сомнений, что Организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) на встрече в среду сможет добиться серьезного сокращения добычи для обуздания мирового перенасыщения и поддержки стоимости черного золота, передает Reuters.

Так, фьючерсы на нефть Brent торгуются по $47,76 за баррель, на 1 процент ниже предыдущего закрытия. Фьючерсы на американскую марку WTI снизились на 0,91 процента, до $46,65 за баррель.

Читайте такжеBloomberg подсчитал, какая цена на нефть нужна странам-производителям для бездефицитного бюджетаСтраны-члены ОПЕК в среду, 30 ноября, проведут официальную встречу в Вене, где обсудят запланированное сокращение производства в попытке ограничить глобальное перенасыщение, которое давит на рынки и привело к снижению цен на нефть более чем вдвое с 2014 года.

На фоне сильной неопределенности накануне саммита волатильность цен на нефть, как ожидается, будет высокой.

Среди стран-членов организации сохраняются разногласия о том, как сильно каждая из них должна сократить добычу.