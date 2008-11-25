Россия снизила экспорт нефти на 6,2%

Россия в январе-октябре 2008 года снизила экспорт нефти на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 202,7 миллиона тонн, говорится в мониторинге Минэкономразвития, сообщает РИА Новости.

"По оперативным данным, в январе-октябре 2008 года экспортировано 202,7 миллиона тонн нефти, 93,8% к уровню соответствующего периода 2007 года, в том числе в октябре - 20,6 миллиона тонн, 89,3% (сентябрь 2008 года к сентябрю 2007 года - 95,8%)", - говорится в документе.

По системе ОАО "Транснефть" за десять месяцев текущего года на экспорт поставлено 178,8 миллиона тонн (снижение на 5,8% к соответствующему периоду 2007 года). В документе поясняется, что уменьшение экспорта нефти обусловлено увеличением поставок нефти на переработку внутри страны (на 4,2%) из-за более высокой эффективности продаж нефтепродуктов по сравнению с экспортом нефти и снижением уровня добычи нефти.

В январе-октябре 2008 года в страны дальнего зарубежья экспортировано 171,1 миллиона тонн нефти (снижение на 7,6% к январю-октябрю 2007 года), в том числе по системе "Транснефти" - 154 миллиона тонн (снижение на 5%). В страны СНГ поставлено 31,6 миллиона тонн нефти (рост на 2,1% к уровню января-октября 2007 года). Увеличение поставок нефти в страны СНГ вызвано ростом экспорта в Белоруссию и Украину.

Добыча нефти, включая газовый конденсат, в РФ в январе-октябре 2008 года составила 406 миллионов тонн, что на 0,6% ниже уровня января-октября 2007 года. При этом в октябре спад в производстве нефти относительно соответствующего месяца 2007 года увеличился до 0,7% с 0,4% в сентябре.

По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, в январе-октябре 2008 года по сравнению с январем-октябрем 2007 года общий объем бурения увеличился на 6,5%, в том числе эксплуатационного на 4%. Вместе с тем на 0,4% снизился объем разведочного бурения.

В документе поясняется, что основными факторами сокращения добычи нефти являются снижение ее эффективности вследствие ухудшения качества сырьевой базы отрасли и сложности освоения новых месторождений, а также снижение стимулов увеличения добычи у нефтяных компаний из-за высокой налоговой нагрузки (особенно в условиях мирового финансового кризиса) и резкого снижения в сентябре-октябре текущего года мировых цен на нефть.

В январе-октябре 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года приросты добычи нефти имеют только ОАО "НК "Роснефть", ОАО "НК "РуссНефть" и ОАО "Татнефть".

В частности, "Роснефть" увеличила добычу на 3,7% - до 94,9 миллиона тонн, "Татнефть" - на 0,9% - до 21,9 миллиона тонн, "Русснефть" - на 1,2% - до 11,9 миллиона тонн. При этом "Башнефть" сократила добычу на 0,4% - до 9,8 миллиона тонн, ТНК-ВР - на 1,1% - до 57,3 миллиона тонн, "Славнефть" - на 6,4% - до 16,4 миллиона тонн, ЛУКОЙЛ - на 1,6% - до 75,2 миллиона тонн, "Газпром нефть" - на 5,2% - до 25,8 миллиона тонн, "Сургутнефтегаз" - на 4,6% - до 51,5 миллиона тонн. Кроме того, "Газпром" за десять месяцев уменьшил добычу нефти на 2,8% - до 10,7 миллиона тонн.