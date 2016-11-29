Энергоатом первым в Украине сертифицировал систему управления по трем международным стандартам

В результате слаженной работы персонала обособленных подразделений и Дирекции Компании продемонстрировано и подтверждено соответствие требованиям:

- EN ISO 9001:2008 «Системы управления качеством. Требования»;

- EN ISO 14001:2004 «Системы экологического управления. Требования и рекомендации по применению»;

- BS OHSAS 18001:2007 «Система управления гигиеной и безопасностью труда».

Тем самым НАЭК «Энергоатом» еще раз подтвердила выполнение условий Кредитного Соглашения с ЕБРР и Евратом о совместном финансировании Комплексной программы повышения безопасности АЭС (в разрезе Плана экологических и социальных мероприятий).

В ходе вручения сертификатов аудиторы отметили открытость, доброжелательность персонала и его высокую компетенцию, результативность работы трудового коллектива и руководства предприятия, а также - высокую культуру и производственную дисциплину работников Компании.

Президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский поблагодарил аудиторов и персонал Компании за проведенную работу и пожелал дальнейших успехов в развитии и укреплении системы управления - для обеспечения безопасности АЭС и достижении стратегических целей Компании.

Справка. В аудиторскую группу входили: Сергей Давиденко, Константин Доценко, Андрей Туцкий, Антон Синято, Владимир Пилипенко, Татьяна Ганькевич, Татьяна Ботвиновская, Павел Фещенко, Владимир Жуковский и Виталий Рябыкин.

Начиная с 2006 года сертификация системы управления в Компании выполнялась только по стандартам EN ISO 9001:2008 и ЕN ISO 14001:2004 для отдельных обособленных подразделений (по их видам деятельности), а с 2012 года – и для Дирекции Компании.

В настоящее время Энергоатом сертифицировал систему управления как единую (интегрированную) по таким областям:

- Производство электрической и тепловой энергии

- Обеспечение постоянной готовности к быстрым действиям в случае возникновения ядерных и радиационных аварий

- Выполнение ремонтных, монтажных и реконструкционных работ

- Разработка, проектирование и изготовление оборудования, устройств и специальных средств

- Инженерная и научно-техническая поддержка

- Капитальное строительство

- Обеспечение и управление ресурсами