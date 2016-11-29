Введение RAB-регулирования повысит инвестиционную привлекательность электроэнергетики - эксперты

Такое мнение во вторник, 29 ноября, высказал Президент Ассоциации операторов распределительных электросетей Украины Виталий Григоровский во время выступления на заседании экспертного круглого стола на тему «Инвестиционные перспективы украинской энергетики: приватизация, тарифное регулирование, антикризисное реагирование».

«Наша ассоциация высказывалась несколько раз на эту тему. Очередным поводом было выступление председателя ФГИУ о переносе сроков приватизации шести облэнерго. Те аргументы, которыми оперировал г-н Билоус, мы абсолютно поддерживаем. Потому что введение RAB-регулирования – это четкий и ясный сигнал потенциальному инвестору. Он, инвестор, понимает, что государство делает определенные шаги навстречу. Соответственно, продажная цена объекта приватизации в этом случае резко возрастает, а ФГИУ ведет дело к возможной максимизации поступлений в госбюджет», - заявил Виталий Григоровский.

На прошлой неделе глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус сообщил о переносе приватизации шести облэнерго на начало 2017 года. Аргументация чиновника состояла в том, что приватизация энергораспределительных госактивов возможна только после законодательных изменений, стимулирующих собственников облэнерго инвестировать средства в ремонт и модернизацию сетей, коммуникаций и оборудования, то есть после введения RAB-регулирования.

«Приватизация – это шанс привлечь деньги в бюджет, шанс создать базу для интересов западных стран, благоприятный климат для государств – инвесторов», - сказал во время заседания Президент Энергетической Ассоциации Украины Василий Котко.

Он уверен в том, что фактор незавершенных реформ является одним секторальных рисков для бизнеса, готового вкладывать деньги в отечественную электроэнергетику.

«Нет методологии тарифообразования. Пока методологии не будет, никто серьезный не придет», - отметил Василий Котко.

Эту же мысль развил независимый эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский. «Государство не создает четкие и прогнозируемые правила игры», - отметил он.

Отдельные участники мероприятия отмечали непоследовательность действий власти в данном вопросе. В частности, Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко обращал внимание на то, что повышение тарифов на электроэнергию не должно было предварять реформирование рынка.

«Поднятие тарифов не помогло ни бизнесменам, ни экономике, ни реформам», - подчеркнул эксперт.

Более того, опыт некоторых европейских стран показывает, что введение RAB-регулирования в долгосрочной перспективе может даже поспособствовать снижению тарифов.

«Одна из первых стран, в которой стал применяться этот метод, была Великобритания… В Англии, когда вводили RAB-регулирование, оно было очень жестким. Был даже установлен специальный налог с тем, чтобы не допустить получения компаниям сверхприбыли. Это налог просуществовал очень недолго. Потому что английские власти поняли (а вслед за ними по этому же пути прошли и другие европейские страны): обеспечение инвестиционной привлекательности и создание прозрачных правил игры в электроэнергетике и, в частности, в сегменте распределения – это, прежде всего, консенсус между властью и бизнесом в интересах потребителя», - акцентировал внимание Виталий Григоровский.

Независимый отраслевой эксперт Дмитрий Григорьев подтвердил, что в Великобритании после введения RAB-регулирования на первом этапе был зафиксирован незначительный рост розничных тарифов, однако впоследствии торговля электроэнергией стала осуществляться по более низким ценам.

«В результате перехода на RAB-тариф инвестор получит гарантии от государства, потребитель получит снижение цены на электроэнергию», - сказал Дмитрий Григорьев.

Именно такой путь должна избрать для себя и Украина. «Если мы не перейдем на RAB-регулирование, то останемся на задворках Европы и отстанем навсегда», - выразил уверенность член общественного совета НКРЭКУ Сергей Дубовик.

Схожего мнение придерживается и заместитель директора по коммерческой деятельности «ДТЭК Энерго» Иван Гелюх. «Что даст стимулирующее тарифообразование? Это даст прогнозируемость для инвестора. Это даст четкие требования от государства к инвестору, что должны сделать, какое качество продукта они должны дать, что должно стать лучше у людей, и как государство будет это контролировать», - подчеркнул эксперт.