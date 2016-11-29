Вопрос отмены формулы "Роттердам+" будет рассматриваться 1 декабря - решение суда

Об этом говорится в определении Окружного административного суда Киева от 7 сентября 2016 года, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

«Завершить подготовительное производство по делу и назначить административное дело к судебному разбирательству в судебном заседании. Назначить судебное заседание на 1 декабря 2016 года», - говорится в определении.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

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По информации главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, которую он озвучил на заседании парламентского комитета по вопросам ТЭК 14 июня 2016 года, предельная цена на уголь будет формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула «Роттердам плюс доставка»). По мнению НКРЭКУ, такая методика расчета устранит ручное регулирование цены, обеспечит независимость от поставок из зоны АТО и избавит Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

21 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что намерен более детально разобраться с использованием формулы «Роттердам плюс» при закупке угля. В ответ на поручение Гройсмана разобраться с формулой цены на уголь 13 июля 2016 года министр энергетики Игорь Насалик заявил, что Минэнергоугля закладывает в основу цены угля для отечественных потребителей среднюю стоимость топлива на бирже в Польше, а не в голландском Роттердаме, как предлагалось ранее.

В начале сентября Герус подал в суд иск о признании незаконным и отмене постановления НКРЭКУ, которым была внедрена формула ценообразования на уголь для нужд энергетики «Роттердам плюс доставка». По его мнению, эта формула не дала обещанного эффекта относительно независимости и гарантированности в поставках угля, а приводит к необоснованному росту тарифов на электроэнергию, в основном для небытовых потребителей (бизнес-сектор и бюджетные организации), а также к увеличению значения перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии, когда одни потребители платят за других.

Герус являлся членом НКРЭКУ с конца августа 2014 года до конца июня 2015 года, то есть до предложения и введения формулы "Роттерам плюс доставка".