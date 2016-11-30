Цены на нефть растут после падения накануне

Мировые цены на нефть в среду перешли к росту после падения днем ранее почти на 4% на фоне ожиданий итогов встречи ОПЕК, которая состоится позднее в Вене, сообщает Прайм.

"По состоянию на 07:46 стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,70%, до 47,65 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,57%, до 45,49 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

В Вене 30 ноября состоится официальная встреча ОПЕК, на которой организация может окончательно решить вопрос об ограничении своего уровня добычи нефти. В конце сентября картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, но по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет.

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"При этом неопределенность, сложившаяся вокруг того, смогут ли страны ОПЕК достичь итогового соглашения, сохраняется. Во вторник СМИ сообщили, что Иран планирует "заморозить" добычу в начале 2017 года после того как вернет себе долю на рынке. В то же время министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что его страна не готова идти на сокращение производства", - подчеркивает издание.

"По мнению Зангане, в первую очередь, снизить объем производства нефти должны страны, увеличившие его, пока Иран находился под международными санкциями. В частности, во вторник Иран в письме ОПЕК заявил, что хочет, чтобы Саудовская Аравия снизила свой уровень добычи нефти на 1 миллион баррелей в день", - сообщается со ссылкой на источники, знакомые с содержанием письма. Это гораздо больше, чем предлагает Эр-Рияд, отметили собеседники агентства.

"Мы ожидаем, что ОПЕК достигнет договоренности... По нашему мнению, настрой ОПЕК на достижение соглашения остается сильным", - цитирует агентство рейтер мнение неназванных аналитиков банка ANZ.