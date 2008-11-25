Проблемы с газом - будем греться электричеством

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко считает необходимым ускорить переход на теплоснабжение жилых домов с использованием электричества. Об этом она заявила сегодня на совещании с представителями ТЭК в Кабинете министров.

Премьер поручила Министерству топлива и энергетики, Министерству регионального развития и строительства, Министерству жилищно-коммунального хозяйства и другим профильным ведомствам во главе с руководителем группы советников главы Кабмина Виталием Гайдуком срочно разработать концепцию обеспечения теплом и горячей водой жилых домов не за счет использования газа, а за счет электроэнергии, которой в Украине производится в два раза больше, чем используется.

Это, по словам Ю.Тимошенко, позволит существенно сократить затраты в сфере предоставления услуг, а также позитивно отразится на экологической ситуации в стране.

«Сегодня теплообменные агрегаты, которые могут быть установлены и в многоэтажках, и в частных домах, дают существенное снижение стоимости тепла и горячей воды, дают полное сокращение выбросов, которыми сопровождается нагрев воды и помещений с использованием газа и угля - это дает колоссальный эффект», - сказала она.

Ю.Тимошенко отметила, что не может понять, почему страны, которые гораздо богаче нашей страны, активно используют электроэнергию для теплоснабжения жилых домов, а Украина - нет.

«Я не могу понять, почему Украина так вяло ведет себя в течение 17 лет независимости… Почему мы оставляем Украину зависимой от потребления природного газа, а не переходим на те системы обеспечения теплом и горячей водой, которые давно освоены в мире», - сказала она.

Стоит отметить, что на сегодня набирает обороты очередная «газовая» разборка. Делегация Украины 24 ноября в экстренном порядке вылетела в Москву для разрешения ситуации с долгом за газ. Этому предшествовало поручение Президента РФ Дмитрия Медведева «Газпрому» взыскать с Украины долг по поставкам газа в размере 2,4 млрд. долл., если потребуется, то и в судебном порядке.

Однако в НАК «Нафтогаз Украины» заявляют, что имеют долги исключительно перед компанией RosUkrEnergo, и сумма этого долга «с учетом всех нюансов» составляет около 1,3 млрд. долл.

Президент Украины Виктор Ющенко дал Кабмину пять дней на решение вопроса с долгом за газ перед Россией. По его словам, проблемы начались потому, что правительство не проводило никаких расчетов за поставку топлива.

Вспоминаются эти факты с учетом еще одного заявления главы «Газпрома»: цена газа для Украины с 1 января 2009 года может превысить 400 долларов за тысячу кубометров, при переходе на рыночные отношения. И ускоренный переход на электротеплоснабжение становится более понятным.