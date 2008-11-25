Тепло в домах надо обеспечивать за счет электричества

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым ускорить переход на теплоснабжение жилых домов с использованием электричества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с представителями ТЭК в Кабинете министров.

В связи с этим, премьер дала поручение Министерству топлива и энергетики, Министерству регионального развития и строительства, Министерству жилищно-коммунального хозяйства и другим профильным ведомствам во главе с руководителем группы советников премьера Виталием ГАЙДУКОМ срочно разработать концепцию обеспечения теплом и горячей водой жилых домов не за счет использования газа, а за счет электроэнергии, которой в Украине производится в два раза больше, чем используется.

Это, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, позволит существенно сократить затраты на предоставление услуг, а также позитивно отразится на экологической ситуации в стране.

«Сегодня теплообменные агрегаты, которые могут быть установлены и на многоэтажках, и на частных домах, дают существенное снижение стоимости тепла и горячей воды, дают полное сокращение выбросов, которыми сопровождается нагрев воды и помещений с использованием газа и угля - это дает колоссальный эффект», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что не может понять, почему страны, которые гораздо более богаты, чем Украина, активно используют электроэнергию для теплоснабжения жилых домов, а Украина этого не делает.

«Я не могу понять, почему Украина так вяло ведет себя в течение 17 лет независимости… Почему мы оставляем Украину зависимой от потребления природного газа, а не переходим на те системы обеспечения теплом и горячей водой, которые давно освоены в мире?», - отметила она.