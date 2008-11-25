Минтопэнерго оценил проекты в энергетике в 69 млрд. грн.

По оценкам Министерства топлива и энергетики Украины, на сегодняшний день для реализации перспективных инфраструктурных проектов в энергетике отрасль требует привлечения 69 млрд. 63,7 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН сегодня на совещании в Кабинете министров, посвященном инфраструктурным проектам в энергетической и угольной отрасли.

По его словам, только на 2009 год для реализации данных проектов потребуется привлечь 14,926 млрд. грн.

При этом министр отметил, что около 10 млрд. из указанной суммы - это внебюджетные инвестиции, которые требуют дальнейшего подтверждения.

«На сегодняшний день не определены почти 5 млрд. грн. - это те средства, которые нужно будет привлекать за счет кредитов, а также собственные средства компаний, предусмотренные в тарифе в размере 5 млрд. грн., это также кредитные ресурсы. Таким образом, общий объем кредитных ресурсов может достигать 10 млрд. грн.», - сказал Ю.ПРОДАН.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Минтопэнерго, из общей суммы, необходимой для развития инфраструктурных проектов в энергетике (69 млрд. 63,7 млн. грн.), 3,5 млрд. грн. будет направлено за счет специального фонда Государственного бюджета, 4,459 млрд. грн. - собственные средства компаний, предусмотренные тарифом, 5,864 млрд. долларов кредиты международных финансовых организаций, 20,670 млрд. грн. - кредиты коммерческих банков, а также 1 млрд. долларов, который планируется привлечь в рамках Киотского протокола.

Как сообщал УНИАН, сегодня на совещании с представителями ТЭК в Кабинете министров премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство намерено определить перечень инфраструктурных проектов, требующих первоочередной реализации, для нормализации работы различных отраслей в условиях негативного влияния мирового финансового кризиса.

Премьер отметила, что в первую очередь нужно определить инфраструктурные проекты в системе генерации электроэнергии, ее транспортировки, строительства новых электростанций, в том числе на возобновляемых источниках энергии.

“Думаю, что это будет второй масштабный план инвестиционных проектов, которые можно реально воплощать в жизнь”, - сказала премьер.

По линии Минтопэнерго подобные проекты имеют объем 14,9 млрд. долл. “Я думаю, что это лишь начало”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.