В России заявляют, что уже готовы отказаться от идеи заморозки добычи нефти

Россия заинтересована в заморозке добычи нефти, однако готова отказаться от этой идеи, рассказали «Известиям» два источника, знакомые с планами Минэнерго.

По словам одного из них, для российской экономики было бы эффективнее не участвовать в заморозке, потому что для страны это фактически означает сокращение добычи нефти.

Читайте такжеBloomberg подсчитал, какая цена на нефть нужна странам-производителям для бездефицитного бюджетаПо словам другого собеседника «Известий», заморозка носит чисто номинальный характер и, учитывая то, что Россия в последние полтора месяца добывает нефть на максимальных уровнях, а ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) на протяжении нескольких лет не соблюдает установленные квоты, эта мера вряд ли сможет активно повлиять на балансировку нефтяного рынка. К тому же, отмечает источник, заморозка на текущем уровне добычи фактически будет означать ее сокращение, так как в 2017 году Россия планирует увеличивать производство нефти.

В Минэнерго «Известиям» пояснили позицию министерства, сославшись на заявление министра энергетики РФ Александра Новака. «В соответствии с планами компаний предусмотрен рост добычи на 200–300 тыс. баррелей. Для нас это, по сути, сокращение на 200–300 тыс. баррелей, потому что у нас предусмотрен рост», - сказал Новак. Он отмечал, что у России последовательная позиция, которая предполагает заморозку, а не сокращение добычи нефти в стране.

29 ноября в Москве министр углеводородов и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио Дель Пино и министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа провели переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком. В российском Минэнерго не прокомментировали итоги этой встречи.

30 ноября состоится очередное заседание ОПЕК, на котором ожидается достижение окончательной договоренности по ограничению нефтедобычи странами картеля. По итогам переговоров в Алжире в конце сентября участники организации договорились удерживать добычу в диапазоне 32,5–33 млн баррелей в сутки.

Предполагается, что сохранение добычи на определенном уровне позволит сбалансировать спрос и предложение на мировом рынке нефти, и обеспечит рост цен на нее.

Решение о заморозке, безусловно, поддержит цену, однако кардинальных изменений рынку не принесет, считают аналитики. Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук отмечает, что договоренность по заморозке нефтедобычи может повлиять только на темпы балансировки спроса и предложения на рынке нефти.

В ежедневном обзоре Raiffeisenbank отмечается, что шансы на успех переговоров стран ОПЕК невелики. «Судя по отсутствию новостей в СМИ, внутри ОПЕК сохраняются большие разногласия по сокращению добычи, при этом министр энергетики Саудовской Аравии предположил, что добыча могла бы остаться неизменной, видимо, с расчетом на восстановление спроса, прежде всего, со стороны США», - говорится в обзоре.