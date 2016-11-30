Данилюк рассказал, как "Нафтогаз" может достичь плановых безубыточных показателей
Глава Минфина отметил, что в поддержку безубыточности госхолдинга принято и другое решение правительства - о возможности рефинансирования корпоративного долга.
Утвержденный правительством финансовый план государственного энергетического холдинга "Нафтогаз Украины" на 2016 год предполагает достижение показателей безубыточности предприятия, сообщил по итогам заседания правительства министр финансов Украины Александр Данилюк.
В частности, отвечая на вопрос о том, предполагает ли финплан холдинга нулевой убыток, министр ответил: "Да (предполагает - УНИАН). Но все остальные показатели лучше прокомментирует Министерство экономического развития и торговли", - сказал министр.
Он также пояснил, что в поддержку безубыточности госхолдинга принято и другое решение правительства - о возможности рефинансирования корпоративного долга. "Все очень просто. Нами было принято решение о рассрочке платежей за коммунальные услуги (соответствующее решение правительство приняло в середине октября в помощь семьям, не имеющим субсидии - УНИАН). И для того, чтобы "Нафтогаз" мог спокойно пройти эту ситуацию (осуществлять платежи и оказывать услуги - УНИАН), мы нашли механизм и утвердили его", - сказал Данилюк, также не раскрывая деталей принятого решения.
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Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.
В 2015 году правительство инициировало реформу "Нафтогаза" с целью выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества, предполагающего разграничение функций добычи, транспортировки и поставок топлива конечным потребителям. Тогда же - в 2015 году - Кабмин инициировал передачу "Нафтогаза" из управления Минэнергоугля в управление Министерство экономического развития и торговли. Весной текущего года было завершено формирование наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
Разделение "Нафтогаза" - одна из ключевых реформ энергосектора Украины. Модель разделения НАК обсуждается с 2014 года. За этот период Минэнергоугля, а также Минэкономразвития представляли разные модели функционирования компании.
22 сентября 2016 года Кабмин принял постановление, которым вывел госхолдинг "Нафтогаз Украины" из подчинения Минэкономразвития и переподчинил себе с тем, чтобы в дальнейшем коллегиально осуществлять управление компанией. Кроме того, Кабинет министров Украины утвердил план реструктуризации "Нафтогаза Украины", предусматривающий передачу под отдельную юрисдикцию новым компаниям-операторам деятельности по транспортировке и хранению природного газа.