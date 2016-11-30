"Нафтогаз" получил госгарантии для кредита в $500 миллионов на закупку газа

Кабинет министров Украины одобрил предоставление государственному энергохолдингу «Нафтогаз Украины» государственных гарантий в размере порядка 500 млн долл. для привлечения кредита Всемирного банка на закупку и закачку природного газа в осенне-зимний период. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

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Представляя необходимость предоставления гарантий, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив отметил: «Речь идет о предоставлении госгарантий на сумму до 500 млн долл. или эквивалента суммы в евро".

"Проект позволит сформировать стабилизационный энергетический фонд и обеспечит финансовыми ресурсами на осенне-зимний период», - сказал Кубив.

Как сообщал УНИАН, 18 октября совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил гарантию на 500 млн долл. США, предоставленную Международным банком реконструкции и развития (МБРР). После этого, 19 октября, Всемирный банк опубликовал сообщение о предоставлении гарантии на 500 млн долл. «Нафтогазу Украины» для улучшения коммерческих и финансовых возможностей закупки газа.

2 ноября Кабмин уполномочил министра финансов Александра Данилюка на подписание договора о гарантии возмещения кредита на закупку газа между Украиной и МБРР (является структурой Всемирного банка) на 500 млн долл.

В начале ноября «Нафтогаз Украины» заявлял, что рассчитывает к декабрю подписать со Всемирным банком кредитные гарантии на 500 млн долл. для закупки природного газа для прохождения отопительного периода 2016-2017 годов.