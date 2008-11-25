Украине надо срочно погасить долги по газу – Бойко

Народный депутат Украины, экс-министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО заявляет, что для начала переговоров по цене на газ с ОАО «Газпром» (Россия) Украине необходимо срочно погасить задолженность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.БОЙКО заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Сегодня необходимо отбросить все политические передряги и сосредоточиться на экономических вопросах. Необходимо как можно скорее ликвидировать задолженность», – сказал он. При этом Ю.БОЙКО добавил, что для Украины «принципиально, чтобы в начале переговоров по цене не было задолженности».

По его словам, чтобы Украина перешла на рыночные отношения в газовой сфере, также необходимо ликвидировать задолженности.

«Мы должны добиться, чтобы цена не была большей, чем сейчас – 179,5 дол. за тыс. куб. м. Сейчас на рынке сложилась хорошая конъюнктура», – сказал Ю.БОЙКО.

Он напомнил, что когда осенью 2007 года велись переговоры с Россией о цене на газ, стоимость нефти составляла 79 долларов за баррель и тогда Украине удалось договориться о цене на газ в 179 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил ОАО «ГАЗпром» взыскать с Украины долг по поставкам ГАЗа из РФ, который составляет 2,4 млрд. долл.

Однако в НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что имеют долги исключительно перед компанией RosUkrEnergo, и сумма этого долга «с учетом всех нюансов» составляет около 1,3 млрд. долл.

В этой связи премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что это «не долги правительства Украины, а долги компании RosUkrEnergo, которые остались с предыдущих периодов». «Правительство Украины RosUkrEnergo ничего не должно», – сказала она.

В свою очередь, пресс-секретарь RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ заявил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией составляет 2,4 млрд. долл. «Информация о размере долга перед компанией RosUkrEnergo, которую распространяют представители НАК «Нафтогаз Украины», не соответствует действительности. Указанная ЗАДОЛЖенность Украины препятствует своевременным и полным расчетам компании RosUkrEnergo перед «ГАЗпромом», – сказал он.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал правительству пять дней на решение вопроса с долгом за ГАЗ перед Россией. На заседании СНБО 21 ноября он заявил, что проблемы с расчетами за ГАЗ начались потому, что правительство не проводило никаких расчетов за поставку топлива.