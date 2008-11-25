Украина рассчитается за газ до 1 декабря

НАК "Нафтогаз Украины" погасит задолженность за поставки газа в сентябре и частично октябре 2008 года до 1 декабря.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по результатам встречи председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега Дубины и главы «Газпрома» Алексея Миллера.

«Достигнута договоренность, что НАК «Нафтогаз Украины» до 1 декабря текущего года погасит задолженность за газ, поставленный в сентябре, и часть задолженности за газ, поставленный в октябре 2008 года», - говорится в сообщении.

По информации «Газпрома», после этого стороны продолжат переговоры о реализации положений межправительственного меморандума о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 года.

При этом на переговорах подчеркивалось, что «переход на прямые долгосрочные контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» возможен только при условии погашения украинской стороной всей имеющейся задолженности».

Напомним, сегодня Уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский заявил, что задолженность Украины за газ составляет 1,26 млрд. долларов.

По его словам, структура этого долга состоит из: 400 млн. долл. – долг за газ, потребленный в сентябре т.г., 860 млн. долл. – за газ, потребленный в октябре. При этом он уточнил, что данная задолженность - без учета штрафных санкций.

По его словам, причинами, которые привели к задолженности, являются ошибки украинского правительства на протяжении года, которое игнорировало договоренности президентов Украины и России, достигнутые в феврале т.г. Правительство не рассчиталось с НАК «Нафтогаз Украины» по разнице в цене на газ (покупка и продажа) для предприятий теплокоммунэнерго на сумму 8,6 млрд. грн. Как результат - «Нафтогаз», не имея оборотных средств, не смог рассчитаться за газ, правительство ничего не сделало, чтобы реструктуризировать задолженность предприятий ТКЭ.

«Правительство не предприняло лучших мер, чем их предшественники. Президент пытался подсказать, рекомендовать в разных формах, но ничего не выполнялось», - сказал он, добавив, что «кому-то выгодно довести ситуацию до кризисной».

Следует отметить, что делегация Украины 24 ноября в экстренном порядке вылетела в Москву для разрешения ситуации с долгом за газ. Этому предшествовало поручение Президента РФ Дмитрия Медведева «Газпрому» взыскать с Украины долг по поставкам газа в размере 2,4 млрд. долл., если потребуется, то и в судебном порядке.

Однако в НАК «Нафтогаз Украины» заявляют, что имеют долги исключительно перед компанией RosUkrEnergo, и сумма этого долга «с учетом всех нюансов» составляет около 1,3 млрд. долл.

Президент Украины Виктор Ющенко дал Кабмину пять дней на решение вопроса с долгом за газ перед Россией. По его словам, проблемы начались потому, что правительство не проводило никаких расчетов за поставку топлива.

При этом отметим еще одно заявление главы «Газпрома»: цена газа для Украины с 1 января 2009 года может превысить 400 долларов за тысячу кубометров, при переходе на рыночные отношения.