Стоимость нефти Brent пробила отметку в $50

Нефтяные фьючерсы на торгах в среду растут более чем на 7%, бочка сорта Brent пробила психологически важную отметку в 50 долларов, сообщает Прайм.

"По состоянию на 13:15 по Киеву февральские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 6,61% - до 50,48 доллара за баррель - тем самым впервые с 28 октября они превысили психологическую отметку в 50 долларов", - говорится в сообщении.

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Январские фьючерсы на нефть WTI поднимались на 5,33%, до 47,62 доллара за бочку.

Сегодня, 30 ноября, в Вене должна состояться встреча стран-экспортеров нефти, входящих в ОПЕК по вопросу заморозки уровня добычи. В ее преддверии министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что настроен оптимистично относительно соглашения картеля.

В сентябре на неформальной встрече в Алжире картель уже согласовывал ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей в сутки, но по конкретным лимитам для каждой из стран, входящих в ОПЕК, пока договоренностей нет.